UFFICIALE – Atalanta multata per cori offensivi contro il Napoli

Atalanta, sanzione di 25.000€ per cori offensivi contro il Napoli

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Atalanta-Napoli giocata ieri al Gewiss Stadium:

“Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 13/a giornata del campionato di Serie A disputate ieri e l’altro ieri, ha inflitto una multa di 25 mila euro all’Atalanta, per “avere suoi sostenitori, prima della partita e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della partita, intonato un coro insultante nei confronti del direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della partita e al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di gioco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00)”.

