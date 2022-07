West Ham su Zielinski: pronti 35mln da dare al Napoli

Corriere del Mezzogiorno – West Ham in pressing: pronti 35mln per Zielinski.

Il West Ham non molla la presa per Piotr Zielinski e, a quanto pare, la trattativa non sembra essere destinata a finire. Gli Hammers avrebbero accolto positivamente la richiesta del Napoli, proponendo 35 milioni per il club e 6 a stagione per il calciatore.

