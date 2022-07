Il Mattino – Kepa nel mirino di Spalletti: con il suo arrivo Meret potrebbe dire addio.

Kepa è la priorità di Luciano Spalletti. Il tecnico ha esternato la sua preferenza per il portiere del Chelsea. Tuttavia, il suo arrivo potrebbe creare il malcontento per Meret, che potrebbe perdere il posto da titolare e dire addio alla maglia azzurra. Proprio per questo motivo Giuntoli starebbe monitorando con attenzione le piste che portano a Neto e Sirigu. Quest’ultimo, sarebbe la soluzione migliore come secondo sia ad Alex che di Kepa.

