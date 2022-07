Corriere del Mezzogiorno – Ronaldo al Napoli: ecco qual è la verità.

Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare il Manchester United, e secondo alcuni esperti, Jorge Mendes lo starebbe proponendo in giro per i vari club europei. La giostra pazza del mercato, lo avrebbe accostato anche al Napoli, perché secondo Diario As, ci sarebbe stata una leggera tentazione.

