Napoli-Sassuolo, ancora una volta voti altissimi per Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia ha di nuovo ricevuto voti alti nelle pagelle dei quotidiani grazie al suo prezioso contributo in Napoli-Sassuolo.

Ancora una prestazione positiva per Khvicha Kvaratskhelia, che durante Napoli-Sassuolo ha trovato anche un gol. Il giorno dopo la gara i maggiori quotidiani hanno elogiato il calciatore georgiano.

Corriere dello Sport – 8: “La natura gli ha donato l’estro, il talento, al fantasia, la rapidità. Usa per sé e per il Napoli il campionario, sotto gli occhi d’una curva piena anche di georgiani.”

Gazzetta dello Sport – 8, “Otto gol e otto assist in stagione, partecipa alle prime tre reti per la gioia dei georgiani in tribuna. Mira meno precisa nella ripresa.”

Il Mattino – 7.5: “Maradoneggia con le solite ripartenze palla incollata e testa bassa, ma non c’è niente di inutile: preziosissimo nel far impazzire la difesa del Sassuolo. Gol, due assist. E poiché è Halloween, lui pensa bene di tramutarsi in una specie di fantasma può e spuntare a destra e a sinistra come se nulla fosse.”

Tuttosport – 8: “I due assist e il gol, sesto in campionato, sono soltanto dettagli di una prestazione sontuosa. Esce nella standing ovation del Maradona.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

