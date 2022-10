Castel Volturno, aggiornamento condizioni Rrahmani e Sirigu. Il report

Napoli – Da Castel Volturno arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani e Sirigu che si sono infortunati nei giorni scorsi per questioni diverse. Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma martedì ad Anfield per la sesta giornata di Champions League (ore 21).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto intera seduta in gruppo. Per Rrahmani terapie e palestra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moviola Napoli-Sassuolo, rigore negato agli azzurri: l’arbitro Marelli conferma errore

Juan Jesus: “Siamo una famiglia, chiunque entra dà il 100%. Pronti per il Sassuolo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici