Atalanta-Napoli, Gattuso: “Buttata via una gara che era nostra, troppe lamentele in campo”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo dell’Atalanta. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo commesso alcuni errori, in più invece di giocare abbiamo pensato a chiacchierare. I due goal ce li siamo fatti da soli, mancando di attenzione in fase difensiva. L’Atalanta ha fatto molto meno del solito, ma noi abbiamo pensato a lamentarci invece di pensare a fare meglio. Non mi è piaciuta questa mentalità.”

Hai sostituito tutti gli attaccanti, come mai?

“Non ero contento per come avevamo sviluppatola manovra offensiva nel primo tempo. Proprio per questo motivo, ho deciso di fare così tanti cambi.”

Tanti errori nel secondo tempo…

“L’errore può anche starci, ma quello che è successo dopo che non deve succedere. Abbiamo iniziato a lamentarci e a parlare troppo, in questo momento dobbiamo fare altro. Non voglio cali di tensione, anche sul piano comportamentale.”

Come arrivate alla sfida contro il Barcellona?

“Manca ancora un mese a quella partita, ma dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi anche sul piano fisico. Ad Agosto farà caldo, sia per noi che per loro. Dobbiamo preparaci bene, ed arrivare pronti. Io, oggi non ricordo un tiro in porta dell’Atalanta prima del vantaggio. Ricordiamo, che solitamente questa è una squadra schiaccia i suoi avversari ma oggi non ho visto questo. Sono molto arrabbiato, avevamo la partita in mano e l’abbiamo buttata via.”

Ora punti al Barcellona o pensi prima al resto?

“Mancano ancora tanti giorni, le partite come quella di oggi ci aiutano a correggere i nostri errori. Non possiamo regalre niente a nessuno, abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene. Siamo a 15 punti è vero, ma adesso non è importante. Cosa conta adesso, è creare una mentalitaà vincente.”

Elio Di Napoli

