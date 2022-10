Compleanno Maradona, le iniziative in onore del Pibe de Oro

Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona numerose sono le iniziative da parte dei tifosi che non lo hanno dimenticato.

Diego Armando Maradona avrebbe festeggiato oggi il suo 62° compleanno. La Gazzetta dello Sport si concentra su ciò che sta succedendo nella giornata di oggi proprio in suo onore.

“Dal mattino di ieri la città si è svegliata nel ricordo del Pibe, celebrato con più di una manifestazione “extra campo”. Al murale che ormai accoglie migliaia di turisti è iniziato un ver e proprio pellegrinaggio che andrà avanti anche oggi con alcuni ex azzurri e lo stesso dicasi per l’altarino votivo in piazzetta Nilo con “il capello di Maradona” che ha fatto registrare il pienone di turisti e appassionati. Allo Stadio, invece, si è rivista la statua dedicata. Qualcuno aveva le lacrime agli occhi mentre via social non sono mancate le polemiche da parte dei figli di Diego per gli “affari poco chiari” sullo sfruttamento dei diritti di immagine del defunto Pibe.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli celebra Maradona: “Una data scolpita nella storia”

Napoli-Sassuolo, Osimhen: “Contento per la squadra, Spalletti mi da fiducia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Droga: a Trieste sequestrato oltre un quintale e mezzo cocaina