Milan-Napoli, Spaletti lancia Raspadori dal primo minuto

Milan-Napoli, Spalletti pensa a Raspadori dal primo minuto

Milan-Napoli, gara in programma questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza, sarà una sfida che dirà molto per entrambe le squadra. Spalletti non cambierà molto rispetto alla trasferta di Glasgow, dove gli azzurri sono usciti vincitori dallo scontro contro i Rangers. In porta confermato Meret, che dopo le polemiche estive sembra ormai essersi guadagnato i gradi di titolare. In difesa confermato Di Lorenzo a destra, mentre la coppia centrale sarà formata da Kim e Rrahmani. A sinistra agirà Mario Rui. A centrocampo, Lobotka sarà affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco spazio a Raspadori, che sostituirà Giovanni Simeone. Sugli esterni, confermati Kvaratskhelia e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

