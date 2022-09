Gasperini sul VAR: “Gli arbitri devono spiegare le loro decisioni”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha espresso la sua opinione sulla presenza del VAR in campo.

Gin Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa in occasione di Roma-Atalanta ed ha parlato anche della questione VAR.

“Gli arbitri dovrebbero andare in TV per spiegare le varie situazioni ma anche gli errori che possono esserci nella velocità di decisione. Quello che ci deve essere è però un’ufficialità, una certezza di regolamento, facciamo fatica a capire se una stessa è giusta o un errore. Quest’anno ci sono stati un po’ di episodi che non ci hanno toccato, se non a Genova. Ci sono troppe proteste su situazioni che non sono chiare.”

Fonte foto: Facebook, Atalanta Bergamasca Calcio

