Napoli favorito sul Milan, c’è un dato da non sottovalutare

La Gazzetta dello Sport analizza un dato che riguarda Milan-Napoli, sostenendo che la vittoria azzurra sarebbe favorita su quella rossonera.

In occasione della sfida tra Napoli e Milan la Gazzetta dello Sport ha analizzato un dato a favore della squadra di Luciano Spalletti.

“Pensiamo che nel Milan l’assenza di Leao sarà più penalizzante della rinuncia obbligata a Osimhen, infortunato, nel Napoli ed è per questo che Spalletti ci sembra favorito. Il dato degli expcted goals (xG), dei gol attesi, puntella l’impressione. Rigori esclusi, il Napoli produce 2,1 xG a incontro, il Milan 1,32 xG. Uno scostamento minimo e teorico, perché i gol attesi non equivalgono alle reti segnate. Sono una proiezione, non la realtà. Uno 0-0 però ci stupirebbe, non sarebbe in linea con l’alto tasso di euro-giochismo di Pioli e Spalletti.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

