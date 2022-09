Iezzo: “Meret una garanzia: tecnicamente è più forte di Navas e Ospina”

Iezzo su Meret

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ha parlato di Meret a Ottochannel. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Si è sempre detto che Meret non avesse carattere solo perchè non parla tanto in campo, ma anche Zoff non ha mai parlato tanto ma è stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Meret ha invece dimostrato di averne, eccome, di carattere. E’ stato massacrato e martellato sino all’ultimo giorno di mercato, nessuno ha speso in questo periodo parole di elogio per lui. E’ stato fortissimo caratterialmente e, lo ripeto, tecnicamente è per me più forte e preparato sia di Ospina che di Navas, che hanno dalla loro l’esperienza, il carisma, la capacità di guida e il gioco con i piedi, e quindi altre qualità, ma Meret tra i pali è una garanzia e anche nel gioco palla a terra è molto migliorato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Designazioni arbitrali Serie A: Maurizio Mariani per Milan-Napoli

Insigne su Di Lorenzo: “Sapevo sarebbe stato lui capitano: ha tutte le potenzialità per farlo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici