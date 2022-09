Insigne su Di Lorenzo: “Sapevo sarebbe stato lui capitano: ha tutte le potenzialità per farlo”

Insigne su Di Lorenzo nuovo capitano del Napoli

Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, anche riguardo a Di Lorenzo nuovo capitano del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Gli ho mandato un messaggio perché lui è il nuovo capitano: è il mio erede. Gli ho fatto un in bocca al lupo perché non è facile essere capitano al Napoli però lui ha tutte le potenzialità per farlo. In qualsiasi momento, se avrà bisogno di un consiglio, ci sarò perché sono napoletano e so cosa significa giocare con quella maglia e fare il capitano. Già lo sapevo che se fosse andato via Koulibaly sarebbe stato lui il capitano, perché ha carattere, poi è uno che lavora tanto e sta sempre a disposizione del mister e dei compagni, e ha esperienza, abbiamo vinto l’europeo insieme. Sono contento che sia lui il mio erede”.

