Inter, D’Ambrosio all’intervallo: “Ci siamo chiusi bene, adesso dobbiamo fare il secondo gol”

Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky al termine del primo tempo

Danilo D’Ambrosio, autore del gol che sta decidendo il match tra Inter e Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della prima frazione di gioco. Ecco quanto raccolto da ForzAzzurri:

“Caldo? E’ normale ci sia stanchezza per entrambe le squadre. Ci siamo chiusi bene ma con questa stanchezza ci sono più spazi per creare occasioni; dobbiamo fare il secondo gol per chiudere la partita. Il mio gol? Lo dedico a mio figlio Leonardo e a Diego Godin, grande professionista”.

Antonio De Nigro

