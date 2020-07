Ultim’ora – Osimhen gasato dalla prossima esperienza napoletana: “Voglio distruggere tutto”

Victor Osimhen è sembrata assai raggiante. L’approdo in maglia azzurra lo rende felice

Victor Osimhen è prontissimo per la sua nuova esperienza con la maglia azzurra del Napoli, soprattutto per la voglia di superare se stesso. Osita Okolo, agente ed anche cognato del calciatore, ha raccontato lo stato d’animo dell’attaccante ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Osimhen dopo aver firmato con il Napoli mi ha detto “I want to break all records” che vuol dire di voler distruggere i record della storia del Napoli. È molto felice di approdare in maglia azzurra”.

