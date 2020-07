Napoli, Gattuso a fine gara: “La vittoria della Coppa Italia ci ha tolto l’anima. Bisogna ritrovarla”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita che ha visto gli azzurri uscire sconfitti sul campo dell’Inter

“Se non si segna non si vince. Noi creiamo occasioni e non segniamo. Delle ultime tre sfide contro l’Inter, questa è stata la nostra miglior prestazione. Stasera abbiamo giocato molto bene, abbiamo subito poco e creato tanto ma senza riuscire a fare gol. In questo momento ci manca l’anima. Barcellona? La partita del Camp Nou sarà diversa; l’Inter è una squadra molto fisica, gli spagnoli palleggiano bene e sono più tecnici. Questa sera non siamo entrati in campo per i primi 10 minuti, l’intensità era bassa. Dopo la squadra mi è piaciuta. Mi aspettavo qualcosa in più da Milik. In questo momento dobbiamo dimenticare la vittoria in Coppa Italia. Dobbiamo pensare da squadra, mi piacerebbe rivedere l’anima. Ora c’è un po’ di malumore. Attacco per Barcellona? Mancano ancora 12 giorni e c’è la partita con la Lazio. Dobbiamo valutare. Mertens, Insigne e Callejon sono giocatori importanti che hanno dato tanto per questa squadra. La qualità di squadra? Ripeto, manca l’anima. Dobbiamo ritrovarla perchè la squadra qualitativamente mi è piaciuta ma mi aspetto di più da tutti. Siamo stati bravi a riprendere una stagione nata malissimo ma, dopo la Coppa Italia, non stiamo giocando più col coltello tra i denti. Dobbiamo ritrovare l’attenzione. La foto dei giocatori in barca? Io sono abituato a parlare prima ai giocatori e poi alle televisioni. Ho solo detto che in questo momento le bellezze di Napoli possono essere motivo di distrazione. Non voglio che i calciatori vivano la carriera come l’ho vissuta io perchè ero un malato, ma è giusto farglielo presente, voglio dare a loro solo dei consigli. Victor Osimhen? Ne parliamo quando arriva. Appena verrà presentato, vi dirò tutto”.

Antonio De Nigro

