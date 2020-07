Inter, Conte: “Sono felice per i ragazzi, abbiamo battuto una squadra forte”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita che ha visto i nerazzurri battere il Napoli a San Siro

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita che ha visto la squadra nerazzurra battere gli azzurri di Gattuso per due reti a zero. Ecco quanto evidenziato da ForzAzzurri:

“Abbiamo affrontato una squadra forte. Il Napoli in questi anni è stata l’unica a dar fastidio alla Juventus. Ha una rosa formata da ottimi giocatori che migliora ogni anno. Stasera non era semplice giocare; dopo la vittoria dell’Atalanta a Parma eravamo obbligati a portare via i tre punti e abbiamo fatto una buonissima gara. Merito a noi. Dobbiamo abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro. Oggi è arrivata una buona risposta sul campo, da squadra compatta. Sono veramente felice per i ragazzi. Sabato abbiamo l’Atalanta e dopo quattro giorni la partita di Europa League: abbiamo un po’ di tempo per recuperare”.

Antonio De Nigro

