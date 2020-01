Napoli, De Laurentiis furioso con Gattuso: voleva richiamare Ancelotti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito alla situazione in casa Napoli. Gli azzurri con la cura Gattuso sembrano non aver avuto vantaggi ed il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è letteralmente su tutte le furie. Il quotidiano scrive anche in merito alle scelte del presidente del Napoli e allo score di Gattuso che avrebbe sollecitato ADL a richiamare Ancelotti nel caso, il tecnico di Reggiolo, fosse stato ancora libero.

Il numero 1 azzurro ha parlato subito dopo la partita con il neo tecnico contestandogli un’altra prestazione mediocre, altri punti persi e coppe europee sempre più lontane, le assenze non devono essere un’alibi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Ufficiale – Juventus, il Dott. Agricola chiude i rapporti con la società

Serie A – Partite in streaming, quindici siti “pirata” oscurati

Calendario Napoli, Gattuso spera in febbraio

Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore

Ufficiale : Napoli-Lazio a 10€, promo a 5€ acquidando anche Napoli-Juve

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale