Napoli, in ritiro verso la Coppa Italia: serve una reazione

Il Napoli da stasera sarà in ritiro a Castel Volturno, dopo il ko contro la Fiorentina. Lo ha confermato il tecnico azzurro Rino Gattuso: “La squadra – ha detto – ha preso questa decisione, non possiamo sottovalutare nulla, bisogna guardarci in faccia, stare insieme, sfogarsi e cercare soluzioni. Non basta quello che stiamo facendo”.

Il Napoli starà in ritiro in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì. Vedremo se in questo modo Gattuso, ma soprattutto la squadra, riuscirà ad ottenere la svolta mentale che ci si aspetta.

