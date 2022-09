Milan-Napoli: si prevede un doppio duello a centrocampo

È quasi tutto pronto per Milan-Napoli, sfida che dovrà fare i conti con pesanti assenza in attacco e con un doppio duello a centrocampo.

La sfida tra Milan e Napoli andrà in scena allo Stadio San Siro alle ore 20:45 e sarà senza dubbio il big match della settima giornata di Serie A. Certamente si tratterà di un duello interessante in quanto entrambe le squadre occupano attualmente il primato della classifica di Serie A. Sia Napoli sia Milan devono fare i conti con una pesante assenza in attacco: rispettivamente Osimhen e Leao. Il Corriere della sera fa però notare che ci saranno due sfide interessanti a centrocampo.

“Il confronto forse più importante sarà quello tra Anguissa e Tonali. Anguissa è un totem, è calmo, abbastanza preciso, occupa molto campo. Se Tonali lo prende sulla profondità con i suoi spunti verticali può portare la partita dalle parti del Milan. Altrimenti il tran tran fisico, ordinato del Napoli diventa pericoloso quando arriva ai solisti finali. Qui c’è l’altra sfida decisiva, la zona tra Zielinski e Bennacer. Hanno tipi di gioco opposti. Bennacer è fondamentale per il gioco di tutti. Zielinski meno. Il Napoli in queste partite ci mette di solito un po’ per ordinarsi. Quando parte è una macchina di gioco.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lutto per la famiglia Insigne, Lorenzo fa una richiesta al Toronto

Iezzo: “Meret una garanzia: tecnicamente è più forte di Navas e Ospina”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: altri 3 sbarchi a Lampedusa, hotspot al collasso