Simone Inzaghi a Sky: “Vittoria strameritata. Reina importante in questo momento”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli di Gattuso

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del match vittorioso contro il Napoli:

“Grande partita stasera contro il Napoli. In realtà, la prestazione l’avevamo fatta anche contro Verona e Benevento, ma abbiamo perso punti importanti. Abbiamo sbagliato totalmente solo la partita in casa con l’Udinese. In Champions, abbiamo fatto benissimo raccogliendo la gioia del passaggio del turno”.

L’abbraccio con Luis Alberto “Luis ha avuto il Covid e sta combattendo con una fastidiosa pubalgia. Indubbiamente viene da un momento difficile. La squadra in ogni caso gli sta vicino perché per noi è fondamentale”.

Le assenze non hanno pesato e la difesa non ha preso gol “Non mi soffermerei solo sui tre del reparto arretrato. Il Napoli veniva da una gara persa a Milano in cui avrebbe meritato un altro risultato. Con le assenze di Correa, Acerbi e Lulic, stasera avrei potuto cambiare qualcosa in mezzo al campo invece sono stato costretto a mettere la stessa formazione. Dobbiamo avere sempre l’atteggiamento di stasera”.

Sul rinnovo? “Sono 17 anni che sto nell’ambiente Lazio. Col presidente lavoriamo dal 2004, c’è un rapporto bellissimo che va al di là del calcio: ci siamo detti di finire le partite e poi a Natale ne parleremo. Sapete cosa rappresenta per me la Lazio, in futuro si vedrà. Mai dire mai”.

Sul portiere Reina “Sta facendo benissimo ed in questo momento non posso fare a meno di Pepe tra i pali. Strakosha ha avuto il Covid ed ha perso 20 giorni d’allenamento. Quand’è rientrato in gruppo, ho sbagliato a farlo giocare subito una partita. Dovevo aspettare per impiegarlo di nuovo. Il suo momento arriverà sicuramente, negli ultimi quattro anni ci ha portato grandi risultati”.

