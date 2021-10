Fabian, l’ex agente: “Merita la Nazionale, ecco chi vorrei portare a Napoli”

Alejandro Camano, ex agente di Fabian Ruiz, afferma che gli piacerebbe portare qualcuno al Napoli.

L’ex agente di Fabian Ruiz Alejandro Camano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Camano ha parlato di vari argomenti, il primo della lista è stato il rinnovo di Lautaro Martinez con l’inter.

“Voglio subito dire che Lautaro è felice in Italia, il calcio italiano gli piace tantissimo. Stiamo già discutendo del rinnovo con la società e ho fiducia perché la strada imboccata credo proprio sia quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatoricome Dzeko e Correa. Tutti e tre sono un incubo per le difese avversarie. Per quanto riguarda Lautaro non ho avuto contatti con il Napoli, ma con la squadra ho un legame speciale e spero di portare lì un mio assistito.”

A proposito del percorso attuale del Napoli in campionato afferma:

“Spalletti mi piace tantissimo. Conosco anche Borja Valero che all’Inter lo conobbe ed anche lui fece un’esperienza bellissima.”

Su Insigne afferma:

“Ha delle grandi qualità, è un piacere vederlo giocare. Da un momento all’altro può fare la differenza.”

Infine su Fabian Ruiz, suo ex assistito:

“Oggi non fa parte della Nazionale ma son sicuro che ci andrà perché la merita. È straordinario e Spalletti gli ha trovato un ruolo giusto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: la situazione di Ounas e Lobotka

Il sindaco di Firenze: “Anche io hi chiesto scusa a Koulibaly”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ignazio Moser aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Non sono chiare le cause del mio malessere”