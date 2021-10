Crudeli: “Napoli migliore squadra della Serie A, nessuno a quel livello”

Tiziano Crudeli ha definito il Napoli la squadra più forte della Serie A.

Tiziano Crudeli, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Egli ha definito il Napoli come l’attuale squadra più forte del campionato di Serie A.

Queste le sue parole:

“Attualmente il Napoli è la squadra migliore del campionato per quanto visto fin qui, lo dicono i dati. Undici giocatori sono andati in gol. Anche il Milan è competitivo ma non al livello del Napoli, anche se può crescere ancora. Osimhen è una punta che segna tanto, grazie a lui l’attacco del Napoli è uno dei più forti del campionato.”

