Christillin: “Non è mai bello quando si finisce in tribunale!”

LA dirigente UEFA, di chiara fede bianconera, Evelina Christillin, ai microfoni di Radio Bianconera.

Christillin appare preoccupata della piega che può prendere la vicenda Superlega:

Superlega?

“Sono convinta delle posizioni della UEFA. Quando si va in mano agli avvocati non si sa mai quando e come si finisce. Quello che adesso si aspetta è la Corte di Lussemburgo che è una corte di giustizia ordinaria, lì chissà come si va a finire. Per il bene del calcio non è mai bello quando si finisce in tribunale. Poi la questione, e non sono io a dirlo ma le carte, del libero mercato rischia di far saltare il banco. Io come sapete sono juventina dalla testa ai piedi, riferisco quello che succede, ma sono anche una dirigente UEFA.”