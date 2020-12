Lazio-Napoli 2-0, sbagliano tutto gli azzurri. Fallito il sorpasso alla Roma

Lazio e Napoli si sono sfidate allo Stadio Olimpico di Roma per la 13esima giornata di Serie A.

Il Napoli cerca di smaltire l’immeritata sconfitta rimediata mercoledì sera contro l’Inter mentre la Lazio di Simone Inzaghi cerca di riagganciare la parte alta della classifica.

Primo tempo

4-2-3-1 per gli azzurri. Gattuso conferma il sistema di gioco posizionando Sielinski alle spalle di Petagna. Partita in salita per il Napoli, dopo 3 azioni pericolose da parte della Lazio, dovute ad errori di impostazione ed a difficoltà nel contenere Marusic e Lazzari, Immobile porta i biancocelesti in vantaggio al nono di gioco, deviando di testa il cross dalla sinisrtra di Marusic. Gli uomini di Gattuso faticano ad arrivare alla trequarti laziale, le partenze dal basso sono lente e prevedibili ed i tentativi di superare il centrocampo con un lancio non vengono seguiti dalla pressione sulla seconda palla. Si accende Petagna che serve Fabian Ruiz al limite dell’area, lo spagnolo impegna il connazionale ed ex Napoli Pepe Reina. Alla mezz’ora il Napoli riesce a riportare in equilibrio la statistica sul possesso palla ma dopo lo squillo di Fabian Ruiz nessun brivido per Reina. Si chiude il primo tempo senza ulteriori emozioni dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo

Nessuna sostituzione, nè per il Napoli e nè per la Lazio. Cambiano però le posizioni nel centrocampo azzurro, si passa al 4-3-3 con Zielinski e Fabian Ruiz ad agire da mezzali. E’ la Lazio a trovare il gol del doppio vantaggio con Luis Alberto, i biancocelesti sfruttano l’ennesimo errore di Mario Rui in fase di uscita. Cambia Gattuso, entrano Elmas e Manolas per Politano e Koulibaly, tra i peggiori in campo. Escono anche Mario Rui e Bakayoko per fare spazio a Ghoulam e Lobotka. Non riesce a trovare qualità e lucidità nel fraseggio il Napoli, manca in campo un elemento prenda la squadra per mano e la conduca verso la riapertura del match. Pesantissima in qeusto senso l’assenza di Mertens ed Insigne, non solo dal punto di vista tecnico. Pessima notizia per il Napoli, esce Lozano per infortunio ed entra Malcuit. Con l’attacco rimaneggiato e con i problemi tecnici che sono emersi nel corso del match non ci sono segnali che facciano pensare che il Napoli possa riaprire la partita. Termina 2-0 per la Lazio.

Mario Scala

