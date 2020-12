Calciomercato Napoli, Llorente via a costo zero: il Milan ed un altro club studiano il colpo

Calciomercato Napoli, Llorente via a costo zero: il Milan studia il colpo

Ultime calcio mercato Napoli. Il futuro di Fernando Llorente è sempre più distante da Napoli: il centravanti spagnolo, a gennaio sarà probabilmente liberato dal club partenopeo per poter approdare in un altra squadra.

Per l’attaccante c’è un forte interessamento della Sampdoria, ma non è l’unico club interessato a Llorente e come riportato dal quotidiano spagnolo AS, oltre a Benevento ed Elche, anche il Milan sarebbe sulle tracce di Llorente: i rossoneri lo reputano un perfetto vice-Ibrahimovic, e la volontà del Napoli di liberarlo a zero sta stuzzicando non poco i vertici milanisti.

