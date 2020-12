Caso Suarez – Emersa dall’indagine la richiesta di Paratici all’ex Barcellona

La Gazzetta dello Sport rende nota un’intercettazione legata al caso rapporto tra Paratici e Suarez.

Nello specifico il diesse bianconero Fabio Paratici avrebbe chiesto a Luis Suarez di aspettare sei mesi e farsi ingaggiare a gennaio, questo è quanto riportato dalla rosea che trascrive una telefonata intercorsa tra la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia e suo marito:

“Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese mi sembra poco credibili e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni e ha detto che forse cerca un’altra squadra. Così è stato, visto che Suarez s’è poi accasato all’Atletico Madrid.”

