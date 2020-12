Condizioni Lozano – El Chucky verso Villa Stuart per gli esami

E’ Sky Sport ad aggiornare sulle condizioni di Hirving Lozano.

Il messicano è uscito in stampelle dallo Stadio Olimpico per recarsi direttamente a Villa Stuart per gli esami diagnostici a seguito dell’infortunio occorso al 74′ alla caviglia sinistra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Lazio, i convocati di Inzaghi per il Napoli: recuperato Acerbi

Calciomercato Napoli, Llorente via a costo zero: il Milan ed un altro club studiano il colpo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricky Martin mostra una nuova foto del piccolo Renn, il suo quarto figlio