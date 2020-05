Liga, pronti alla ripresa. Spunta la data ufficiale

In Spagna la Liga potrebbe ripartire a breve, i club informati sulla possibile data ufficiale

Come riportato dal quotidiano As, la Liga Spagnola sarebbe vicina alla ripartenza. La possibile data potrebbe essere il 12 Giugno, con i club che hanno ripreso gli allenamenti e stanno svolgendo dei programmi di lavoro per farsi trovare poronti per quella data. L’idea sarebbe qualle di giocare fino a Luglio, lasciando cosi spazio il mese successivo alle competizioni Europee. La data verrà ufficializzaa dal Ministero della Salute, che potrebbe così dare il via alla ripresa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 10 maggio – Aumentano i guariti ma non si ferma il numero dei decessi

Vittorio Feltri: «Quanto è stato pagato di riscatto per Silvia Romano?»

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Romano col ‘l’jilbab’, l’abito delle donne somale