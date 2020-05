Liberazione Silvia Romano, Salvini:”Nulla accade gratis, auguro una serena vita alla ragazza”

Salvini esprime la sua opione sulla liberazione di Silvia Romano, con qualche stoccata

Nel corso del programma Mezz’ora in più, è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini. L’ex Ministro ha espresso la sua opionione in merito alla liberazione di Silvia Romano, ecco quanto dichiarato: “E’ chiaro che nulla accade gratis ma non è il momento di chiedere chi ha pagato cosa. Io ho visto come lavorano le nostre forze dell’ordine e porto enorme rispetto verso chi corre rischi, penso all’agente Apicella. Auguro lunga e serena vita a questa ragazza, ma per rispetto di coloro che rischiano la vita per salvare altre vite, prima di dire ‘la prima cosa che farò sarà tornare in un luogo a rischio’, ci penserei due volte, ma ognuno fa quello che vuole della sua vita…”.

