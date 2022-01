Sconcerti: “Osimhen ha qualcosa di eccezionale, sa fare tutto”

Corriere della Sera – Mario Sconcerti su Victor Osimhen: “Ha qualcosa di eccezionale, ha bisogno di più spazio ma sa fare tutto”.

Mario Sconcerti analizzando le punte, parla anche di Victor Osimhen:

Ma c’è anche Osimhen: “C’è un terzo ragazzo che ha qualcosa di eccezionale, parlo di Osimhen. Ha bisogno di più spazio di Vlahovic e Haaland, ma sa fare tutto. In area da fermo è quello che va più in alto. È meno disciplinato, ha i movimenti disordinati di Cerezo ed Asprilla, per questo poco prendibili. Ma è freddo al momento del tiro. Per me un grande giocatore appena disturbato dall’entropia”.

