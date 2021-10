Napoli, caso ammutinamento: anche tre tesserati azzurri rischiano una multa

In casa Napoli torna d’attualità la questione ammutinamento

La vicenda dell’ammutinamento in casa Napoli risale a quasi due anni fa ma continua ad avere degli strascichi legali. Il Mattino nella sua edizione odierna riferisce che, oltre a Maksimovic, Allan e Hysaj che sono stati convocati dal club azzurro dinnanzi un collegio arbitrale, sarebbero a rischio anche Ospina, Insigne e Mertens.

I tre azzurri hanno il contratto in scadenza nel 2022 e oltre all’arbitrato c’è causa civile a tenere banco. Il quotidiano spiega che il Napoli ha dieci anni di tempo a disposizione per portare in tribunale un suo tesserato o ex tesserato: in questo caso potrebbe esserci in gioco anche un’intera annualità. Lorenzo Insigne, per esempio, potrebbe vedersi sottratti i quasi 5 milioni di stipendio percepiti in quella stagione.

