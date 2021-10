Napoli: infortunio per Adam Ounas, questi i tempi di recupero

Luciano Spalletti dovrà fare a meno dell’attaccante per qualche settimana

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Adam Ounas. Il giocatore, colpito da un infortunio, non ha preso parte alla trasferta di Firenze nel match di campionato vinto dagli azzurri per 1 a 2 contro la Fiorentina e i tempi per il suo recupero, scrive il quotidiano, sarebbero di tre o quattro settimane.

Napoli, infortunio per Ounas: sarà fuori per circa un mese

