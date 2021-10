Insulti a Koulibaly – Spunta il video, il tifoso sarà bandito dal Franchi

Insulti a Koulibaly, c’è il video incolpante: il tifoso razzista sarà categoricamente bandito dal Franchi.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ritorna sulla vicenda che si è palesata a Firenze, durante il match con il Napoli: “Si attende il lavoro della Procura Figc di Chinè, che finora ha ricevuto la piena collaborazione della Fiorentina per identificare i responsabili, circostanza che potrebbe anche risultare determinante per definire gli effetti sanzionatori dell’indagine visto che, secondo le recenti norme federali, in caso di collaborazione fattiva della società con le forze dell’ordine la responsabilità oggettiva potrebbe ridursi ma anche annullarsi. Al lavoro c’è infatti anche la Digos di Firenze, a cui il club ha già fornito tutto il materiale che aveva a disposizione. Dalle prime indicazioni si dovrebbe trattare di un tifoso in particolare e si stanno vagliando le immagini per procedere all’identificazione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, infortunio per Ounas: sarà fuori per circa un mese

Roma, infortunio per Smalling: in forte dubbio contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’italiana Rebecca Bettarini sposa l’ultimo erede dei Romanov: “Chiamatemi Altezza Imperiale”