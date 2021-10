Luciano Spalletti raggiunge il primo obiettivo stagionale

Luciano Spalletti è riuscito ad avvicinare Napoli al Napoli.

Passione Napoli – 11 giorni, è questo il tempo che bisognerà aspettare fino al prossimo match degli azzurri.

La passione dei tifosi del Napoli verso la squadra del cuore è risaputa nel mondo e non è qualcosa che possa essere facilmente raccolta in parole e definizioni. Eppure negli ultimi anni, per cause diverse, che vanno dagli infiniti passaggi al portiere ai risultati altalenanti ed a tratti deludenti (leggasi Granada), tale passione è stata attaccata fino ad affievolirsi, scomparire mai. Passato questo oscuro tunnel, l’attuale sosta per le Nazionali sembra essere dunque interminabile e siamo ancora al mercoledì mattina. Il bottino pieno dopo sette giornate, il modo in cui arrivano i gol, la corsa di Osimhen, l’indefinibile Anguissa, il rinato Mario Rui, il ritorno del miglior Fabian Ruiz, il grandissimo spolvero di Koulibaly e non ultima l’abbondanza e l’alternativa dell’attacco fanno letteralmente scalpitare i tifosi azzurri in attesa del calcio d’inizio di Napoli-Torino. L’artefice di tutto ciò è mister Luciano Spalletti, Napoli ed il Napoli stanno godendo di due anni di studio approfondito della materia da parte di uno che di calcio ne aveva già insegnato a tutti oltre 10 anni fa. Il tecnico di Certaldo ci sta dando tutto il suo sapere e la sua esperienza, ha trovato radici solide, calciatori seri ed amanti della piazza, ragazzi che giocano insieme da anni (sempre perchè ADL li vende tutti e pensa solo ad incassare) e che da anni insegue l’ambito traguardo, più volte sfiorato. Chissà se sia l’anno giusto ma intanto il primo obiettivo è raggiunto, riavvicinare Napoli al Napoli.

Mario Scala