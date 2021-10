Nessuna soluzione all’italiana: ADL vuole il pugno duro ed è pronto alla ribellione

Il Napoli non tollererà altri episodi di razzismo e pretende che questa volta vengano elargite punizioni esemplari

Repubblica nella sua edizione odierna parla degli episodi di razzismo avvenuti all’Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli. Il quotidiano fa sapere che la posizione del club partenopeo sarà forte e decisa, si attendono pesanti dopo gli insulti discriminatori subiti da Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen e Andre Zambo Anguissa.

Questo è quanto si legge:

“È stata sporcata anche l’immagine della Fiorentina e della città di Firenze, in modo così grave che stavolta conviene a tutti evitare il nulla di fatto di una soluzione all’italiana, a cui sarebbero pronti a ribellarsi il Napoli e Koulibaly.

Il club azzurro è al fianco del suo leader e anche di Anguissa e Osimhen, a loro volta nel mirino dei razzisti. De Laurentiis aveva già in passato invocato la sospensione delle gare in caso di cori discriminatori e la sua posizione potrebbe diventare più intransigente: se le istituzioni del calcio non faranno la loro parte con fermezza. Ma è soprattutto il difensore senegalese a pretendere giustizia da Figc, Uefa e Fifa”.

