Due club di Serie A su Demme, ma c’è il problema ingaggio

Secondo Il Corriere dello Sport due club di Serie A sarebbero interessati al centrocampista del Napoli Diego Demme.

Nei giorni scorsi si è parlato dell’interesse da parte dell’Hertha Berlino nei confronti di Diego Demme. Ormai il centrocampista del Napoli non sarebbe più considerato parte del progetto societario, inoltre ci sarebbero anche due club di Serie A su di lui.

Le società interessate sarebbero Genoa ed Hellas Verona, tuttavia l’ingaggio del giocatore rappresenterebbe un ostacolo per entrambi i club.

Ecco quanto si legge in merito alla vicenda sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Quando arrivò, gennaio 2020, gli venne riconosciuto un contratto di assoluto rilievo (3,8 lordi) che adesso, nel piano di contenimento dei costi, è piombo per le casse. Le chanches di andarsene all’Hertha Berlino sono evaporate, c’è qualcosa in Italia – il Verona e anche il Genoa – che però con certi stipendi non vogliono averci a che fare e che dunque diventano opzioni quasi irrealizzabili.”

