Tuttomercatoweb.com – Super Zielinski contro la Juve: “Non è il vice Calha, ma non delude dal dischetto”

Piotr Zielinski è entrato in aria “derby d’Italia”. Il polacco non ha deluso le aspettative, segnando due rigori impeccabili contro la Juventus, contribuendo anche a far girare la squadra. Ha sostituito Calhanoglu nel ruolo di regista e anche di rigorista. Piotr si è portato a casa la piena sufficienza: “Zielinski 7,5 – Non è ancora tornato a un minutaggio da titolare, ecco l’unica spiegazione al cambio. Non è il vice Calha in rosa, ma regge il peso del ruolo anche dal dischetto: freddo. E la squadra gira seguendo le sue direttive“.

Mentre per La Gazzetta dello Sport, la prestazione è decisamente da rivedere: “Il sostituto di Calhanoglu non può non tirare i rigori. Freddissimo, come fosse una partita qualsiasi. Il voto va agli episodi, perché sul piano della prestazione non ci siamo: fase di filtro molto lacunosa”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret vola, Napoli sorride: il futuro è tutto da scrivere. Si tratta per il rinnovo

Neres e Ngonge sottotono: manca la scintilla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”