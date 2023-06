Corriere dello Sport – Giuntoli, ripresi i contatti con ADL: gli ha chiesto di essere liberato.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis hanno ricominciato a parlarsi. I due hanno riallacciato, si fa per dire, i rapporti con una telefonata veloce e molto cordiale. Il direttore sportivo non ha potuto fare a meno di ricordargli della sua richiesta, quella avanzata due mesi e mezzo fa: vorrebbe essere liberato, nonostante la scadenza di contratto nel 2024. Inoltre, gradirebbe poter garantire alla Juventus il suo approdo, perché intanto i bianconeri lo aspettano. Il primo contatto è servito quantomeno per rompere il ghiaccio.

Fonte foto: Flickr.com

