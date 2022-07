Atletico Madrid su Bernardeschi

Da giorni si registra l’interesse del Napoli per Federico Bernardeschi, ma secondo Sky Sport c’è stato oggi un inserimento dell’Atletico Madrid. La trattativa tra l’ex Juve e il club azzurro tarda a chiudersi, per questo la squadra di Simeone si è fiondata sul secondo parametro zero dopo aver già prelevato Witsel.