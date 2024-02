Calzona: “Mi piace una squadra propositiva. Abbiamo lavorato e ho chiesto di non avere fretta”

Calzona in conferenza stampa: “Mi piace una squadra propositiva. Abbiamo lavorato e ho chiesto di non avere fretta”

Le parole di Francesco Calzona in conferenza stampa, alcuni passaggi delle sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Sassuolo:

Cos’è successo? Anche un bellissimo calcio. “Sì, io credo che giocando bene è più facile raggiungere gli obiettivi. Ho sempre detto che mi piace una squadra propositiva e questa squadra ce l’ha nell’anima perché l’ha dimostrato l’anno scorso vincendo lo scudetto. Sono contento per i ragazzi, si sono messi subito a disposizione nonostante le mille difficoltà che avevano, abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti di giorno in giorno. Hanno capito benissimo che è il momento per provare a fare una rincorsa. Oggi hanno dato una buona risposta. Sono felicissimo, perché dopo il vantaggio del Sassuolo potevamo soccombere e non è successo. Questo mi fa ben sperare per il futuro”.

Sul lavoro tattico: “Abbiamo lavorato sulle due fasi, gli ho chiesto di non avere fretta e di non perdere ordine. La fase difensiva non si può fare di fantasia, va fatta di organizzazione, abbiamo avuto poco tempo per lavorare su questo aspetto. Abbiamo lavorato anche sulla fase offensiva, ma lì abbiamo qualità sopra la media e voglio che ci mettano de loro. Non voglio ingabbiare i giocatori, i gli do solo delle indicazioni”.

