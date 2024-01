Napoli, De Laurentiis spinge per il ritorno del preparatore Sinatti

Napoli, De Laurentiis lavora al ritorno di Sinatti

Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare sui suoi passi, nelle ultime settimane è al lavoro su l’eventuare ritorno del preparatore Francesco Sinatti. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero uno azzurro starebbe già pianificando gli innesti della prossima stagione. Ecco quanto riporta il quotidiano:

Intanto, sul tavolo c’è già un’idea per il futuro: quello di provare a convincere Francesco Sinatti a tornare nel club azzurro dopo l’Europeo in Germania. Il preparatore atletico ora con Spalletti in Nazionale ha lasciato il Napoli con il cuore a pezzi. Davanti a un’offerta potrebbe cercare l’ok anche per provare a ricoprire un doppio incarico. Solo ipotesi, ma i continui richiami di Mazzarri ai problemi di tenuta atletica (con chiarissime frecciate a Garcia) lasciano intendere che c’è un problema ancora irrisolto. E che si trascina con l’estate. “E il rimpianto è di aver lasciato andare Sinatti, che aveva un destino contrattuale slegato a quello di Spalletti. Ma restare a fare il secondo di Rongoni era una cosa inaccettabile”.

