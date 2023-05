Il Napoli pensa a Kubo come eventuale sostituto di Lozano

Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe pensando a Takefusa Kubo per sostituire eventualmente Hirving Lozano.

Il Napoli sarebbe interessato al giovane attaccante del Real Sociedad Takefusa Kubo. In caso di partenza di Hirving Lozano, l’esterno classe 2001 potrebbe essere la prima scelta.

La Gazzetta dello Sport riporta qualche dettaglio sulla situazione:

“Lozano dovrebbe essere in uscita. Il Napoli ha pensato delle soluzioni ma in questo caso aspetta la certezza dell’uscita, prima di ingaggiare un nuovo giocatore. E su queste caratteristiche piace molto il giapponese Takefusa Kubo, classe 2001, un esterno molto ben dotato tecnicamente e già passato per le giovanili di Barcellona e Real Madrid. Ora sta trovando la sua maturità sempre in Liga, alla Real Sociedad.”

Fonte foto: Fickr.com

