Napoli, nome nuovo per sostituire Kim: il classe 2001 dell’Ajax, i dettagli

Napoli, nome nuovo per sostituire Kim: il classe 2001dell’Ajax Jurrien Timber

Notizie calcio Napoli – Nome nuovo per sostituire Kim, il cui futuro in azzurro è ancora incerto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli si sta guardando intorno per sostituirlo.

Oltre al profilo di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, l’edizione online della Rosea tra i possibili eredi cita anche Jurrien Timber, classe 2001 dell’Ajax, che però come il difensore orobico non sarà sul mercato a prezzo di saldo, ma è un profilo dal costo abbastanza elevato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli pensa al riscatto di Gollini: ADL vorrebbe lo sconto dall’Atalanta, i dettagli

Premio Bulgarelli per Spalletti: “Ringrazio chi mi ha permesso di riceverlo: i miei calciatori ed il club”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici