Acerbi-Juan Jesus, domani giornata decisiva per l’esito delle indagini

Acerbi-Juan Jesus, atteso il verdetto del giudice sportivo

Il presunto caso di insulti razzisti di Acerbi nei confronti di Juan Jesus potrebbe essere vicino all’epilogo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l’esito della vicenda. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

La sentenza del giudice sportivo sulle presunte offese razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli è ormai diventata il cancello della carriera di Acerbi: è normale che la aspetti con ansia e turbamento, nonostante la sua versione non sia mai cambiata. Dopo le audizioni sia dell’interista che del napoletano prima del weekend, l’incartamento è stato chiuso, e la relazione dell’accusa dovrebbe arrivare sul tavolo del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea soltanto oggi. A quel punto, a meno di colpi di scena, è probabile che la decisione definitiva arrivi da domani in poi. Se la procura avesse elementi sufficienti per accertare la matrice razzista dell’insulto, in base all’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva, arriverebbe una sanzione di almeno dieci giornate. Acerbi, decisamente scosso, non può che aspettare, come tutta l’Inter”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli e Lazio pensano a uno scambio: Simeone per Kamada

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lite tra Chiara Ferragni e Fedez? Tutto sarebbe accaduto al termine della festa di compleanno della figlia