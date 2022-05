Calciomercato: Scamacca seguito dall’Arsenal

Tuttomercatoweb riferisce di un interesse dell’Arsenal per Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è stato accostato più volte al Napoli, che vorrebbe portarlo in azzurro nel caso Victor Osimhen dovesse partire in estate ma su di lui ora ci sarebbe anche il club londinese che è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Ad ora la volontà del giocatore sarebbe di rimanere in Serie A.