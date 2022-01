Inter, in chiusura l’affare per portare Gosens in nerazzurro

Inter, quasi fatta per Gosens

Come riportato da TMW, l’Inter è pronta a chiudere l’affare che porterà Robin Gosens in nerazzurro. L’agente del calciatore tedesco è da poco arrivato nella sede del club meneghino, insieme all’intermediario che sta curando l’operazione. L’accordo prevede il prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 22 milioni di Euro più 3 di bonus. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare anche l’annuncio ufficiale.

