La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia, l’interesse del Barcellona è concreto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul forte interesse del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Napoli ma, a oggi, manca ancora l’adeguamento per il rinnovo.

Secondo alcune indiscrezioni, nella prossima settimana l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, sbarcherà in Italia per incontrare Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo sarebbe quello di trovare un’intesa per il prolungamento, ma in questo momento, il futuro del giocatore in azzurro è fortemente in discussione. La permanenza di Xavi sulla panchina blaugrana, sembrerebbe aver aumentato le possibilità di un papabile trasferimento dell’azzurro. Il tecnico lo ha già inserito nella lista dei suoi obiettivi principali.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

