Corriere dello Sport – ADL severo con la squadra: se va male con la Roma ritiro prolungato

L’edizione odierna del quotidiano, conferma la decisione di Aurelio De Laurentiis. Se la prossima sfida con la Roma dovesse andare male, è già pronto il piano per il ritiro prolungato. Dopo l’allenamento di oggi, la squadra andrà in ritiro in un hotel a Caserta e ci resterà fino alla prossima gara.

Qualora gli azzurri dovessero steccare sotto il profilo del risultato, ma soprattutto quello dell’atteggiamento, il ritiro sarà prolungato fino a data da destinarsi. Questa la durissima decisione di De Laurentiis, che è al culmine della delusione e della rabbia, dopo la pessima figura contro l’Empoli.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

