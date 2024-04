Pioli è in cima alla lista di De Laurentiis, pronto un ingaggio da 3 milioni a stagione

De Laurentiis vuole Pioli

Aurelio De Laurentiis vuole puntare forte su Stefano Pioli, che a fine stagione con ogni probabilità chiuderà la sua avventura al Milan. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro pare deciso a puntare sul tecnico emiliano e affidargli la panchina del Napoli per la prossima stagione. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

Il Napoli vuole sedersi al tavolo della trattativa con Stefano Pioli con una convinzione: che abbia già tra le mani la risoluzione del contratto con il Milan. Perché De Laurentiis non vuole intoppi, non vuole attese, non vuole raggiungere accordi che poi possono essere messi in discussione. Aspetterà che il tecnico emiliano chiuda i suoi rapporti con i rossoneri, trovi l’intesa per la liquidazione del suo ultimo anno (da 4 milioni netti) e poi si metta al lavoro per trovare l’accordo con gli azzurri. Che offrono un ingaggio da circa 3 milioni a stagione. Per due anni. Ovviamente, Pioli non è che abbia tutta questa voglia di fare sconti a Scaroni, Ibrahimovic e tutti i dirigenti che sono pronti a metterlo alla porta. Ma di certo, non vuole un anno sabbatico, non pensa a una stagione da spettatore: è pronto a una nuova avventure e il Napoli sembra perfetto per lui. Pioli troverà un clima infuocato, lo stesso che ha vissuto a Milano in questi anni dove le critiche sono state incessanti, nonostante lo scudetto vinto.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

